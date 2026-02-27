ТСН в социальных сетях

Приянка Чопра в прозрачном кружевном платье посетила вечернее шоу

43-летняя актриса в пикантном образе появилась в студии популярного шоу.

Приянка Чопра

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра посетила развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона в Нью-Йорке, где она рассказала о съемках в фильме "Блеф".

В студии актриса появилась в пикантном аутфите. На ней было черное прозрачное кружевное платье длины макси от польского бренда Epuzer, украшенное по всей длине рюшами. Наряд был без рукавов и прекрасно подчеркнул стройную фигуру Чопры. Под ним на актрисе был облегающий нюдовый комбинезон.

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Аутфит Приянка дополнила черными кожаными туфлями. У нее была волнистая укладка с косичками, макияж с акцентом на глазах, которые она подчеркнула черным карандашом, и нюдовый длинный маникюр. Лук звезда завершила золотыми браслетом, часами и кольцом.

Напомним, Приянка Чопра пришла на премьеру фильма "Блеф" в кожаном топе-кирасеи шифоновой юбке с драпировкой.

