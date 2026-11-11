Приянка Чопра в роскошном бордовом платье отметила с семьей Дивали

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

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44-летняя индийская актриса, модель и «Мисс мира-2000» — Приянка Чопра - поделилась трогательными семейными фотографиями с празднования Дивали — одного из главных индуистских праздников света. На торжестве она присутствовала вместе с мужем, 34-летним американским певцом Ником Джонасом, и их четырехлетней дочерью Мальти Мэри.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Праздничными кадрами актриса поделилась в Instagram. Для особенного вечера Приянка выбрала эффектное бордовое платье с обнаженными плечами, украшенное золотой вышивкой, бисером и декоративными элементами. Волосы звезда собрала и украсила белыми цветами.

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Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Ник Джонас поддержал атмосферу праздника в традиционном индийском наряде — светлой кремовой удлиненной рубашке, брюках и вышитой жилетке. Их дочь Мальти Мэри также была одета в праздничное платье молочного оттенка.

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На одном из снимков супруги держат дочь за руки, позируя на фоне праздничного декора с цветами и зажженными огнями.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

«Несколько любимых кадров с этого Дивали. Желаю всем счастливого Дивали», — написала Приянка под публикацией. Ник также поздравил поклонников с праздником.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Отметим, Дивали, известный как праздник света, символизирует победу добра над злом и света над тьмой. Для Приянки, которая родилась и выросла в Индии, сохранение национальных традиций остается важной частью семейной жизни даже после переезда в США.

Ранее, напомним, Приянка Чопра привлекла внимание, потому что во время теннисного матча звонила мужу по видеосвязи.

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