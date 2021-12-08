Приятные новости: в Нью-Йорке начались съемки второго сезона сериала "Убийства в одном здании"

Это один из самых стильных сериалов 2021 года, и, похоже, скоро мы увидим его второй сезон.

Буквально осенью этого года зрителям представили первый десятисерийный сезон комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании", а теперь стало известно, что актеры и съемочная команда уже приступили к работе над второй частью. В главных ролях шоу уже традиционно появятся Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес, которые сыграют любопытных соседей многоквартирного дома Arconia в центре Нью-Йорка.

По сюжету первой части сериала, герои знакомятся, когда в их доме происходит страшное убийство молодого парня по имени Тим Коно. Желая узнать правду, они начинают расследовать преступление и записывать детективный подкаст, который становится очень популярным. Сериал получился захватывающим, веселым и очень стильным. Чего только стоят образы Селены Гомес в шоу и роскошные интерьеры элитного дома в центре Нью-Йорка.

Папарацци уже успели сделать первые кадры со съемочной площадки, и Селена продемонстрировала три разных лука: в белом пальто и изумрудном жакете, смешной теплой меховой шляпе и шубе. На руках девушка несла своего пса.

Селена Гомес / Getty Images

Селена Гомес / Getty Images

Также под прицел фотографов актриса попала вместе со своими коллегами по сериалу Стивом Мартином и Мартином Шортом. Все трое были одеты в теплые шубы, а у Селены также была новая прическа - девушка сделала модное каре.

Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес / Getty Images

Пока что никаких подробностей относительно сюжета второго сезона не разглашается, но, скорее всего, мы узнаем немного больше подробностей о жителях дома, также то, что случится с Мэйбл, которую сыграла Селена, ее другом Оскаром, и о таинственном человеке, рассылающем зловещие записки. Также интересно, что к актерскому составу в новом сезоне присоединится модель и актриса Кара Делевинь.

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