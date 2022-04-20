"Призываю каждый день думать о победе": Злата Огневич обратилась к фолловерам

Артистка чувственно исполнила украинскую песню.

Злата Огневич опубликовала в Instagram видео, в котором она чувственно исполняет песню "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник"), аккомпанируя себе на фортепиано.

В посте артистка призвала подписчиков каждый день думать о победе, и она обязательно будет.

"Я верю в силу мысли. А когда эта мысль общая у миллионов людей — она приобретает большую энергию и воплощается в реальность.

Призываю каждый день думать о Победе! Посылать силу нашим защитникам, обращаться к предкам и силам нашего рода с просьбой помочь, защитить. Наша родная земля нам поможет, в Украине немало мест силы, и многие об этом знают. Почувствуйте! Объединяемся! Верим! Сила поколений спасет Украину!" – написала Огневич.

Ранее Злата призвала спасти жителей и защитников Мариуполя, которые сейчас в оккупации российских войск.

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