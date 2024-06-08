"Про тебе мені": музыканты YAKTAK и Golubenko представили чувственную коллаборацию

Артисты YAKTAK и Golubenko представили совместный чувственный трек "Про тебе мені". Это уже четвертая коллаборация музыкантов.

"Про тебе мені" – песня, рассказывающая о сложностях и радостях человеческих отношений. Лирический герой делится своими переживаниями о том, как иногда люди забывают друг друга, но некоторые обретают счастье в одиночестве и тишине. Несмотря на жизненные испытания, сердце помнит все и способно рассказать о самых ценных моментах", – поделились артисты.

По их словам, композиция также напоминает, что даже в самые тяжелые мгновения, когда душа болит и все кажется потерянным, отчаиваться не стоит, ведь все, что с нами происходит, делает нас сильнее.

"Это проникновенная история о любви, памяти и несокрушимой вере в лучшее будущее, даже когда жизнь бросает вызовы. Она пронизана спектром эмоций, но несет в себе важный смысл: что бы ни случилось в нашей жизни — она случается, не стоит опускать руки по разным пустякам. Люди покидают людей, кто-то кого-то забывает, но это всегда делает нас сильнее", – добавили исполнители.

Напомним, YAKTAK выступит с большим сольным концертом 15 июня в Stereo Plaza, в Киеве.

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