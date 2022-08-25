Продемонстрировала длинные ноги: Белла Хадид сходила на обед со своей мамой

Для прогулки обе знаменитости выбрали максимально простые луки.
25-летняя американская супермодель Белла Хадид часто попадает под прицел фотографов во время своих прогулок, однако вчера девушку заметили в компании не менее знаменитой матери - 58-летней Иоланды Хадид. В 90-х мать Беллы была очень успешной моделью, а сейчас занимается предпринимательством и в камеры фотографов попадает крайне редко.
Когда мать и дочь сфотографировали, они выходили из популярного среди знаменитостей ресторана Nobu в Малибу. На Белле было полосатое мини-платье от Chanel, которое она сочетала с белыми гетрами и голубыми туфлями.
Волосы модель собрала в пучок и дополнила лук солнцезащитными очками.
Иоланда Хадид выбрала для обеда с дочерью бежевый трикотажный комбинезон с множеством карманов. Волосы она также собрала в пучок и надела солнцезащитные очки.
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