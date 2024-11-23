Продемонстрировала два наряда и поболтала с королем Чарльзом: известная ведущая посетила Royal Variety

Британская телевизионная и радиоведущая Аманда Холден вышла в свет в Лондоне. Она посетила представление Royal Variety в Королевском Альберт-Холле 22 ноября. Это ежегодное представление, самое продолжительное развлекательное шоу в мире, поскольку проводится с 1912 года. Мероприятие поддерживает благотворительную организацию Royal Variety Charity, которая помогает нуждающимся членам индустрии развлечений Великобритании.

В этом году благотворительная организация представила инициативу Mental Health, предлагая советы и поддержку тем, кто сталкивается с проблемами психического здоровья.

На красную дорожку для фотосессии Аманда вышла в наряде бирюзового оттенка, который состоял из топа расшитого кристаллами и длинной юбки креативного дизайна и со шлейфом.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Затем она встретилась с королем Чарльзом. Это произошло уже после шоу. Аманда переоделась в другой наряд - на этот раз на ней было платье-бюстье жемчужного оттенка, которое на корсете украшал массивный декор.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Его Величество мероприятие посетил без своей своей супруги королевы Камиллы, хотя ранее она посетила прием во дворце, который организовали в честь победителей конкурса эссе.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Во время мероприятия в Букингемском дворце Камилла отдала дань уважения даме Мэгги Смит – британской актрисе и звезде "Гарри Поттера", которая умерла в конце сентября.

Читайте также:

Красивая Аманда Холден в вечерних платьях на красных дорожках (10 фото)