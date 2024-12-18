Продемонстрировала два наряда: "Мисс Франция-2024" опять вышла на сцену конкурса красоты

21-летняя Ева Жиль, французская модель и обладательница титула "Мисс Франция-2024", опять появилась на этом мероприятии. Девушка приняла участие в шоу, но уже как приглашенная гостья мероприятия.

На сцене конкурса красоты Ева продемонстрировала два наряда - роскошные вечерние образы. Первый ее ансамбль являлся длинным вечерним платьем-бюстье нежного оттенка. Оно было полностью расшито красивыми камнями и имело сатиновый шлейф.

Этот наряд известная красавица дополнила белым маникюром, огромными серьгами и макияже. Несменной у нее осталась прическа-пикси, которая является ее модной фишкой. Именно из-за этой прически Ева критиковали, когда она победила на конкурсе.

Ева Жиль / Фото: Getty Images

Второй ее наряд был красного цвета и включал топ-водолазку со шлейфом и юбку. Также француженка надела длинные серьги с камнями. Этот образ она надела, когда короновали победительницу - 34-летнюю Анжелику Ангарни-Филопон.

Ева Жиль и победительница конкурса / Фото: Getty Images

отметим, что Анжелика - уроженка французского острова Мартиника в Карибском море. В обычной жизни работала бортпроводницей. В конкурсе она смогла принять участие благодаря изменению правил, поскольку к нему допускаются теперь женщины старше 24 лет.

"Мисс Франция-2025" / Фото: Getty Images

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