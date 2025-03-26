Продемонстрировала два образа: актриса Аманда Сейфрид посетила Францию

Аманда Сейфрид, известная по фильмам "Мамма Миа!" и "Письма к Джульетте", посетила Францию. Она прилетела в Европу, чтобы презентовать сериал "Длинная яркая река", в котором сыграла.

А рамках свого промо-тура Аманда посетила два мероприятия и соответственно продемонстрировала два образа. Первый ее лук включал белое вязаное платье от Tanner Fletcher. Оно было выполнено красивым кружевным узором, имело длинные рукава и бант черного цвета на шее.

Также на ней были черные сапоги от Gianvito Rossi и стильные солнцезащитные очки.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Второй образ звезды включал блейзер и мини. Также она дополнилу наряд черными туфлями на каблуках и золотыми украшениями. Волосы она собрала в прическу-жгут.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

В сериале с Амандой рассказывается история о женщине-полицейском из Филадельфии, которая работает в районе с высоким уровнем преступности. Она берет на себя расследование убийства трех женщин. Сериал основан на книге писательницы Лиз Мур.

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