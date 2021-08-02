Продемонстрировала "мостик": победительница "Холостяка-10" в бикини сексуально позировала на Сейшелах

Даша Ульянова похвасталась своими гимнастическими умениями.

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" — Даша Ульянова — соскучилась по отдыху в райском уголке планеты — на Сейшельских островах. Поэтому решила вспомнить приятные моменты из отпуска: она выложила несколько архивных снимков оттуда.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

На фото девушка сексуально позировала на пляже, продемонстрировав позу, похожую на "мостик". Одета Ульянова была в черное бикини. Получилось эффектно.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

А другая финалистка проекта — Дана Оханская — снялась в пикантной фотосессии, в которой позировала в романтическом белом кружевном белье.

Данная Оханск / Instagram Даны Оханской

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