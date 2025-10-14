Продемонстрировала ноги: Натали Портман вышла в свет в трех образах с мини-юбкой

Натали Портман / © Getty Images

Реклама

Натали Портман выступила продюсером этого мультфильма, а также подарила свой голос одному из персонажей в английской озвучке. Для каждого своего выхода Натали выбрала новый наряд, но все они состояли из ее любимого предмета одежды — мини-юбки.

В этом случаи она сочетала серый свитер с оригинальным украшением на вороте из лент с джинсовой мини-юбкой. Также Натали дополнила лук черными туфлями на маленьких каблуках. Этот образ был из новой коллекции бренда Dior, созданной Джонатаном Андерсоном.

Натали Портман / © Getty Images

Также звезду заметили в пушистой яркой юбке, которую она носила в сочетании с черной шелковой рубашкой. Наряд Портман дополнила черными балетками с бантиками. Этот лук тоже был от Dior.

Реклама

Натали Портман / © Getty Images

Третий наряд Натали — сочетание терракотового кардигана и черной юбки, которые украшали небольшое белое кружево. Также она носила босоножки на высокой платформе.

Натали Портман / © Getty Images

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась в рамках программы специальных показов 78-го Каннского кинофестиваля. Натали тогда на красной дорожке блистала в мини-платье с узорами.

Натали Портман в Каннах / © Associated Press