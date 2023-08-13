Продемонстрировала обнаженную грудь: смелая звезда Instagram без бюстгальтера пришла на Неделю моды

Знаменитости, чтобы привлечь к себе внимание, появляются на публике без белья.

Во время Недели моды в Копенгагене в объективы папарацци попала звезда Instagram Элиза Зарзур Малуф. Девушка выбрала для своего эффектного появления на модном ивенте провокационный образ.

На ней было "голое" длинное платье-сетка с вырезом, украшенное кристаллами. Под наряд она надела только светлые трусы. Элиза смело демонстрировала папарацци свою обнаженную сексуальную грудь.

Элиза Зарзур Малуф / Фото: Getty Images

Аутфит Малуф дополнила стильной белой сумкой от датского бренда Ganni. Волосы она распустила, сделала нежный макияж и завершила лук молочным маникюром.

Напомним, в прозрачном платье недавно выходила в свет американская певица Slayyyter. Она посетила мероприятие Variety Power of Young Hollywood в Лос-Анджелесе в серебряном коротком платье-сетке с халтером от американской дизайнера Натальи Феднер.

Читайте также: