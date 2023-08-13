Продемонстрировала обнаженную грудь: смелая звезда Instagram без бюстгальтера пришла на Неделю моды

Знаменитости, чтобы привлечь к себе внимание, появляются на публике без белья.
Во время Недели моды в Копенгагене в объективы папарацци попала звезда Instagram Элиза Зарзур Малуф. Девушка выбрала для своего эффектного появления на модном ивенте провокационный образ.
На ней было "голое" длинное платье-сетка с вырезом, украшенное кристаллами. Под наряд она надела только светлые трусы. Элиза смело демонстрировала папарацци свою обнаженную сексуальную грудь.
Аутфит Малуф дополнила стильной белой сумкой от датского бренда Ganni. Волосы она распустила, сделала нежный макияж и завершила лук молочным маникюром.
Напомним, в прозрачном платье недавно выходила в свет американская певица Slayyyter. Она посетила мероприятие Variety Power of Young Hollywood в Лос-Анджелесе в серебряном коротком платье-сетке с халтером от американской дизайнера Натальи Феднер.
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