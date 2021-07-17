Продемонстрировала огромное тату на теле: итальянская актриса удивила образом

Знаменитость специально надела платье с открытым декольте, чтобы продемонстрировать свое эффектное тату.
Хоть праздник гламура, дорогих нарядов и кино подходит к концу, но сюрпризы на красной дорожке Каннского кинофестиваля не завершаются. Так в пятницу на премьеру фильма "Объявление чрезвычайной ситуации" прибыла итальянская актриса Азия Ардженто, которая позировала перед фотографами в элегантном черном платье Givenchy.
Интересной деталью платья стала подсобранная часть юбки и спущенный бретельки, которые полностью были расшиты декором. Завершили образ актрисы украшения от бренда Bernard Delettrez, босоножки на высоком каблуке и элегантная прическа.
Но, несмотря на наряд и украшения, привлекала внимание в образе Азии огромная татуировка в стиле барокко на груди и руках.
Кстати Асия Ардженто была одной из первых женщин в киноиндустрии, которая публично обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии. Именно она стала ведущей фигурой в движении #MeToo, которое поддержало множество публичных личностей.
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