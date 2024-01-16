Продемонстрировала с разных ракурсов: актриса в платье с пышным бюстом позировала перед фотографами на "Эмми"

Ниси Нэш акцентировала внимание в своем образе на большом бюсте.
Американская актриса и телеведущая Ниси Нэш посетила церемонию вручения наград Emmy Awards.
Она получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль соседки Гленды Кливленд в сериале на Netflix "Монстр: История Джеффри Дамера". Это ее первая награда Emmy.
Для этого события Ниси выбрала черное бархатное платье фасона "рыбка" и без бретелек от бренда Greta Constantine. Но главный акцент в ее аутфите был на пышном и обольстительном декольте, от которого просто невозможно было оторвать взгляд.
Свой бюст Нэш продемонстрировала фотографам с разных ракурсов.
Свой образ она дополнила оперными бархатными перчатками с рюшами. Она сделала объемную волнистую укладку и насыщенный макияж с пышными ресницами и коричневой помадой.
Напомним, на церемонию вручения наград Governors Awards Ниси Нэш пришла в обтягивающем бежевом платье с накидкой-плащом из органзы от бренда Christian Siriano, расшитом пайетками в тон.
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