Продемонстрировала технику сображ: Оля Цыбульская саблей эффектно открыла бутылку вина на бьюти-ивенте

Оля Цыбульская посетила бьюти-ивент в столичном ресторане ALASKA. Она побывала на презентации инновационного космецевтического средства Retinol+ Emulsion (омолаживающая эмульсия с ретинолом) от американского бренда iS Clinical.

Ирина Татаренко, Алексей Донцов и Оля Цыбульская

Артистка продемонстрировала стильный образ total black. На ней была асимметричная туника, топ, джинсовые мини-шорты и лосины. Наряд Оля скомбинировала с черными замшевыми ботильонами на каблуках.

Оля Цыбульская

Свой аутфит певица дополнила платком цвета хаки, который завязала на голове, солнцезащитными черными очками и золотыми серьгами-кольцами. На шее у нее был трендовый аксессуар – подвеска в виде белой птички на черной шнуровке.

Оля Цыбульская

Во время мероприятия Цыбульская приняла участие в мастер-классе по открыванию бутылки игристого вина техникой сображ от сомелье Олега Кравченко. С этой задачей артистка справилась отлично. Она провела саблей вдоль горлышка бутылки и выбила пробку вместе с верхней частью горлышка – это было очень эффектно!

Оля Цыбульская открыла бутылку техникой сображ

Напомним, Оля Цыбульская в изумрудном наряде с вышивкой посетила допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно".

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