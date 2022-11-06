Продемонстрировала три эффектных образа на церемонии: Долли Партон включили в Зал славы рок-н-ролла

76-летняя актриса продемонстрировала великолепную форму и эффектные образы на 37-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла.

Церемония и концерт в честь включения Долли Партон в Зал славы рок-н-ролла состоялась вчера, 5 ноября, в в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Изначально Долли Партон отказалась принять награду, которую по ее словам не заслужила. Но, после того как организаторы церемонии отказались принять ее отказ, передумала. Кантри певица сообщила, что думала, что Зал славы рок-н-ролла предназначен только для рок-музыкантов, но выяснила, что это не обязательно так.

На церемонии Долли блистала сразу в трех образах. На сцену для произнесения благодарственной речи Партон вышла в сверкающем серебряными пайетками полосатом платье с бахромой на подоле и рукавах и эффектным ступенчатым декольте.

Долли Партон / Фото: Associated Press

В качестве концертного образа для исполнения песни Долли Партон выбрала эффектный виниловый комбинезон с молниями спереди и сзади, расшитый стразами и украшенный золотыми пряжками.

Долли Партон / Фото: Associated Press

Долли Партон / Фото: Associated Press

Долли Партон / Фото: Associated Press

А на афтепати церемонии надела черное платье украшенное заклепками и цепочками, которое дополнила прозрачными мюлями на высоком каблуке и платформе.

Долли Партон / Фото: Associated Press

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