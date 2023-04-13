Продемонстрировала три образа: Лили Джеймс снимается в новом триллере в Нью-Йорке

Фильм снимает режиссер Дэвид Маккензи, а работа над новым проектом продлится в течение апреля в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

В последнее время многие студии сделали ставку на производство триллеров, а в Нью-Йорке началась разработка очередной загадочной и захватывающей истории - криминального триллера Эстафета (Relay). Главные роли в фильме сыграют Риз Ахмед и Лили Джеймс.

Съемки некоторых сцен проходят на улице, поэтому Лили уже несколько раз попадала под прицел папарацци. На съемочной площадке актриса продемонстрировала несколько довольно простых и повседневных образов.

Первый лук состоял из светлых брюк, которые костюмеры сочетали с серой рубашкой от Everlane, ботинками для хайкинга от Keen и сумки от The Sak.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Второй образ был похожим, но Лили в этот раз добавила в лук длинный серый плащ.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Также актрису заметили в романтическом летнем платье с цветочным принтом, у которого также был высокий разрез.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

По предварительной информации, фильм будет рассказывать о Томе, который работает посредником в делах между коррумпированными компаниями и лицами, которые под угрозой уничтожения требуют от компаний денежные откаты. Он умело скрывает свою истинную личность и строго придерживается определенного свода правил. Однажды главному герою придется нарушить свой строгий личный кодекс, поскольку его потенциальная клиентка по имени Сара просит Тома лишь об одном - помочь ей выжить.

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