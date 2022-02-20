Продолжает ходить без бровей: звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и ее бойфренд на вечеринке

Продолжает ходить без бровей: звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и ее бойфренд на вечеринке

Звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс продолжает удивлять своими образами.

В прошлом году для съемок в сериале "Пистол", который расскажет о лондонской панк-группы Sex Pistols, она кардинально сменила имиджа и не только стала блондинкой, но еще и высветлила свои густые брови. В сериале девушка сыграла роль Памелы Рук - эпатажной модели и актрисы, известной своей работой с Вивьен Вествуд.

В субботу, 19 февраля, Мэйси и ее бойфренд Рубен Селби, с которым она в отношениях с 2019 года, посетили афтепати-вечеринку в Лондоне. Мероприятие было организовано Рубеном, который является основателем модельного агентства The Contact Agency и соучредителем креативного агентства Cortex Creatives.

Для мероприятия Мэйси надела черное сложное полупрозрачное платье от Nensi Dojaka, которое сочетала с босоножками и сумкой.

Мэйси Уильямс / Getty Images

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