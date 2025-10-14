- Дата публикации
Продолжает покорять всех своим стилем: Александр Скарсгард привлек внимание новым образом
Таким актера мы еще не видели — он опять смог удивить нарядом.
49-летний шведский актер Александр Скарсгард появился на 63-м Нью-Йоркском кинофестивале на премьере фильма «Пиллон». Он был с ног до головы одет в наряд от Celine, который был немного в ретро-стилистике, а также полностью отражал его чувство стиля и смелость в отношении моды.
На актере была укороченная черная кожаная куртка, клетчатая рубашка, джинсы с отворотами и глянцевые лоферы, который он надел с белыми носками. Этот образ напоминал эстетику субкультуры «гризеров» или как их еще называли «бриолинщиков» 50-х годов.
Помогает создавать эти образы для актера его стилист Гарри Ламберт и уже сложно представить, что еще осмелится надеть Александр на очередное мероприятие.
Однако его прорыв в моде случился в мае этого года, когда Скарсгард вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля в оригинальных кожаных ботфортах в стиле сапог-рыбака. Это был наряд, который все обсуждали неделями.