Продолжает покорять всех своим стилем: Александр Скарсгард привлек внимание новым образом

Александр Скарсгард / © Getty Images

49-летний шведский актер Александр Скарсгард появился на 63-м Нью-Йоркском кинофестивале на премьере фильма «Пиллон». Он был с ног до головы одет в наряд от Celine, который был немного в ретро-стилистике, а также полностью отражал его чувство стиля и смелость в отношении моды.

На актере была укороченная черная кожаная куртка, клетчатая рубашка, джинсы с отворотами и глянцевые лоферы, который он надел с белыми носками. Этот образ напоминал эстетику субкультуры «гризеров» или как их еще называли «бриолинщиков» 50-х годов.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Помогает создавать эти образы для актера его стилист Гарри Ламберт и уже сложно представить, что еще осмелится надеть Александр на очередное мероприятие.

Однако его прорыв в моде случился в мае этого года, когда Скарсгард вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля в оригинальных кожаных ботфортах в стиле сапог-рыбака. Это был наряд, который все обсуждали неделями.