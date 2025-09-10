Продолжает удивлять: что приготовил Дэвид Бекхэм своей дочери для перекуса в школе

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм — кроме футбола, моды и огорода — любит еще и кулинарию. Он признается, что готовка для него — способ расслабиться и провести время с семьей. Недавно он показывал, что приготовил из урожая со своего огорода, который он разбил на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. И вот похвастался тем, что сделал овощной салат для ланча в школе для своей 14-летней дочери Харпер.

Салат, который приготовил Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Сделал это салат для школьного перекуса Харпер, надеюсь, ее не смутит это сердце…ведь ей уже 14», — написал Дэвид. Он приготовил салат из капусты, кукурузы, красного перца и зелени, а сверху положил сердце, вырезанное из, похоже, помидора.

Бекхэм обожает простые домашние блюда, особенно британскую классику. Часто балуют семью блюдами собственного приготовления. Во время игры за «Манчестер Юна йтед» он дружил с поварами клубной кухни, позже брал уроки у известных шефов, в том числе у Гордона Рамзи, с которым футболист давно дружит.

