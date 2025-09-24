Продолжает удивлять кулинарными талантами: Памела Андерсон показала, что испекла

Памела Андерсон / © Associated Press

Еще во время пандемии, в 2020-м, 58-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы. Также она выпустила кулинарную книгу «Я люблю тебя: Рецепты от сердца», в которой собрала любимые рецепты преимущественно вегетарианских блюд.

Памела Андерсон

Своими кулинарными талантами звезда хвастается в Instagram. Так, она показала, что испекла — это хлеб из ржаной муки и на собственной закваске.

Хлеб, который испекла Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Однажды в интервью Better Homes & Gardens Памела рассказывала, что во время съемок фильма «Голый пистолет» она каждое утро пекла хлеб или какую-то выпечку для команды: «Это то, что поддерживает меня и дает ощущение дома, пока я на съемках. Я всегда приношу на съемочную площадку банановый хлеб и кексы для съемочной группы… Хлеб — это медитация для меня. Выпечка учит терпению. Я поняла, что в кулинарии очень много полезного. Если вы любите готовить, вы будете искусны во многих вещах».

Ранее, напомним, Памела Андерсон запустила ограниченную серию консервированных огурцов под названием Pamela’s Pickles.

Консервированные огурцы Pamela’s Pickles