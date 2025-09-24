Продолжает удивлять кулинарными талантами: Памела Андерсон показала, что испекла

Еще во время пандемии, в 2020-м, 58-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы. Также она выпустила кулинарную книгу «Я люблю тебя: Рецепты от сердца», в которой собрала любимые рецепты преимущественно вегетарианских блюд.
Своими кулинарными талантами звезда хвастается в Instagram. Так, она показала, что испекла — это хлеб из ржаной муки и на собственной закваске.
Однажды в интервью Better Homes & Gardens Памела рассказывала, что во время съемок фильма «Голый пистолет» она каждое утро пекла хлеб или какую-то выпечку для команды: «Это то, что поддерживает меня и дает ощущение дома, пока я на съемках. Я всегда приношу на съемочную площадку банановый хлеб и кексы для съемочной группы… Хлеб — это медитация для меня. Выпечка учит терпению. Я поняла, что в кулинарии очень много полезного. Если вы любите готовить, вы будете искусны во многих вещах».