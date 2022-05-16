Продолжает воевать на информационном фронте: Тина Кароль дала пресс-конференцию в Японии

Продолжает воевать на информационном фронте: Тина Кароль дала пресс-конференцию в Японии

На выходных Тина Кароль в рамках своего визита в Японию выступила на популярном фэшн-мероприятии.

На сцене популярного музыкального фестиваля "Rakuten Girls Award 2022" в Японии Тина появилась в роскошном патриотическом наряде – пышном голубо-желтом платье с декольте от @lever_couture разрезом и пышными рукавами.

Тина Кароль / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

В Японию певица прилетела по приглашению японского миллиардера Хироси Микитани для того, чтобы еще больше рассказать всему миру про все ужасы, которые творит Россия на территории Украины.

Тина Кароль, генеральный директор Rakuten Хироси Микитани и посол Украины в Японии Сергей Корсунский / Фото: Getty Images

Сегодня у Тины Кароль состоялась пресс-конференция в Клубе иностранных корреспондентов Японии в Токио. На мероприятии украинская певица появилась в черном обтягивающем платье, с красивым макияжем и прической.

Тина Кароль в Японии / Фото: Getty Images

Своим выступлением в Японии артистка хочет привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине и критическому состоянию людей в условиях гуманитарного кризиса.

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