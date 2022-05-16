Продолжает воевать на информационном фронте: Тина Кароль дала пресс-конференцию в Японии

На выходных Тина Кароль в рамках своего визита в Японию выступила на популярном фэшн-мероприятии.
На сцене популярного музыкального фестиваля "Rakuten Girls Award 2022" в Японии Тина появилась в роскошном патриотическом наряде – пышном голубо-желтом платье с декольте от @lever_couture разрезом и пышными рукавами.
В Японию певица прилетела по приглашению японского миллиардера Хироси Микитани для того, чтобы еще больше рассказать всему миру про все ужасы, которые творит Россия на территории Украины.
Сегодня у Тины Кароль состоялась пресс-конференция в Клубе иностранных корреспондентов Японии в Токио. На мероприятии украинская певица появилась в черном обтягивающем платье, с красивым макияжем и прической.
Своим выступлением в Японии артистка хочет привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине и критическому состоянию людей в условиях гуманитарного кризиса.
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