Продумала образ до мелочей: Деми Мур в платье, расшитом стеклярусом, была самой стильной звездой Канн
Легендарная актриса выглядела потрясающе в гламурном дизайнерском наряде.
В этом году актриса Деми Мур имеет особую миссию в Каннах — она стала одной из членов жюри 79-го Международного кинофестиваля на Лазурном побережье. В рамках мероприятия актриса также посетила гала-концерт «Женщины в кино», который проводился The Red Sea Film Foundation’s в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc.
Деми появилась перед фотографами в платье с высокой горловиной и прямого фасона. Наряд был полностью расшит синим стеклярусом, который невероятно сверкал в свете софитов и фотокамер.
Несмотря на и так гламурный декор, платье актрисы имело также вышивку бисером и пайетками в виде веток глицинии. Дополняли этот гламурный образ длинные серьги также с цветочными мотивами.
В связи с тем, что Деми является членом жюри, она каждый вечер также выходит на красную дорожку кинофестиваля, где демонстрирует восклицательные платья. Что надевала голливудская актриса за первые три дня в Каннах предлагаем посмотреть на фото ниже.