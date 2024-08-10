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Прогуливались держась за руки: Стивен Спилберг на отдыхе с семьей в Италии

Прогуливались держась за руки: Стивен Спилберг на отдыхе с семьей в Италии

Стивен Спилберг с семьей / Фото: Getty Images

Оскароносный режиссер просто прогуливался с женой по улице держась за руки.

Похоже, что у 77-летнего американского режиссера есть традиция - проводить отпуск с семьей в Италии. В прошлом году знаменитость заметили с женой Кейт Кэпшоу по Портофино во время прогулки, а сейчас они проводят время там всей семьей.

Стивен Спилберг с семьей / © Getty Images
Стивен Спилберг с семьей / Фото: Getty Images

Спилберга подловили папарацци, когда он прогуливался с женой, сыном, дочками и внучками улочками старинного города. Семья держалась за руки, обнималась, а на фотографов реагировала только улыбками.

Все они были одеты в легкие летние наряды. Стивен и Кейт также надели головные уборы и солнцезащитные очки. А Италии они отмечали день рождения дочери Кейт от первого бркака Джессики Кэпшоу - звезды сериала "Анатомия Грей".

Стивен Спилберг с семьей / © Getty Images
Стивен Спилберг с семьей / Фото: Getty Images

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