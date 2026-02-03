Прогулялась по пляжу: панамская модель в стильном бикини похвасталась пышными формами

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram яркое видео с отдыха в теплых краях.

Красотка прогулялась по пляжу в стильном разноцветном бикини с принтом, черными завязками и круглой бежевой пряжкой со стразами на лифе. Она похвасталась своими соблазнительными формами.

У Бон были распущенные волосы, макияж с пышными наращенными ресницами, пирсинг в пупке, золотая цепочка с крестиком на шее и золотой браслет на руке.

«Люблю свои естественные изгибы», — подписала видеоролик Грейси.

Напомним, Грейси Бон в оранжевом коротком платье оседлала лошадь.