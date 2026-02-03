- Дата публикации
Прогулялась по пляжу: панамская модель в стильном бикини похвасталась пышными формами
Грейси Бон обожает сниматься в купальниках.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram яркое видео с отдыха в теплых краях.
Красотка прогулялась по пляжу в стильном разноцветном бикини с принтом, черными завязками и круглой бежевой пряжкой со стразами на лифе. Она похвасталась своими соблазнительными формами.
У Бон были распущенные волосы, макияж с пышными наращенными ресницами, пирсинг в пупке, золотая цепочка с крестиком на шее и золотой браслет на руке.
«Люблю свои естественные изгибы», — подписала видеоролик Грейси.
Напомним, Грейси Бон в оранжевом коротком платье оседлала лошадь.