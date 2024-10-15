Проходит лечение от рака: топ-модель Бьянка Балти показала послеоперационные шрамы

Итальянская модель решила поддержать женщин, которые, как и она, сейчас проходят лечение от онкологических заболеваний.

40-летняя итальянская модель Бьянка Балти в середине сентября шокировала поклонников новостью о том, что больна раком. Она обратилась в больницу из-за боли внизу живота. Врачи провели Бьянке обследование и вынесли неутешительный вердикт – рак яичников 3-й стадии. Модель не стала скрывать это от своих подписчиков и поделилась информацией в Instagram, а также показала кадры из больницы.

Судя по ее микроблогу, чувствует она себя относительно хорошо и даже успела слетать с дочерью в Лас-Вегас.

А также поделилась кадрами из новой, очень личной фотосессии, на которой она была запечатлена обнаженной. Бьянка показала свои уже почти зажившие послеоперационные шрамы. Таким образом она решила поддержать женщин, которые сейчас тоже проходят лечение от онкологических заболеваний. Автором фото стал дуэт фотографов - Лука и Алессандро Морелли. Топ-модель сменила прическу, и теперь у нее каре.

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"Мужества тем, кто, как и я, начинает лечение", - подписала итальянка снимки.

Фото: Instagram Бьянки Балти

Напомним, ранее топ-модель Бьянка Балти показала свою 17-летнюю дочь.

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