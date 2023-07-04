Произведение искусства: как создавалось свадебное платье Виктории Бекхэм за 100 тысяч долларов

В этом образе знаменитость была только у алтаря, а позже переоделась в более удобный наряд. Но ее необычное платье надолго запомнилось поклонникам и дизайнерам.

4 июля 1999 года в ирландском замке Латтрелстоун состоялась свадьба певицы Виктории Адамс и футболиста Дэвида Бекхэма. По такому поводу мы решили вспомнить, как создавался главный наряд и детали образа миссис Бекхэм.

Автором платья является дизайнер Вера Вонг. Невеста хотела максимально простое, но при этом элегантное платье. Создавая это платье, Вера вдохновлялась нарядами монарших особ Средневековья. Поэтому оно было сшито не из популярных шелка или фатина, а из пятидесяти метров тяжелого атласа нежного кремового цвета с роскошным шлейфом длиной в шесть с половиной метров.

Шика наряду добавил жесткий корсет, который сделал талию невесты невероятно тонкой. Созданием корсета занимался известный корсетный бренд Mr Pearl, основанный известным корсетье Марком Эрскин-Пуленом. Все ткани для платья заказывались в Италии. Наряд обошелся Виктории в 100 тысяч долларов

Дополнили образ невесты туфли от Manolo Blahnik, бриллиантовый массивный крест, который в качестве подарка ей преподнес Дэвид, а также золотая диадема из золота и бриллиантов, разработанная Слимом Барреттом - дизайнером и художник ювелирных украшений. Диадема носит название "К востоку от Парижа".

Тиара Виктории Бекхэм / Фото: Getty Images

В 2013 году эта роскошная диадема, ушла с молотка за 40 тысяч долларов на аукционе Bonhams в Лондоне.

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