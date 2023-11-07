Произведение искусства: трансгендерная актриса Хантер Шефер появилась в нарисованном платье-пазле

24-летняя звезда сериала "Эйфория" - трансгендерная актриса и модель Хантер Шефер посетила премьеру приквела медиафраншизы научно-фантастических приключенческих антиутопий "Голодные игры". Новая часть получила название "Голодные игры: Баллада певчих птицах и змеях" и Хантер появится в фильме в качестве одного из ключевых персонажей.

Хантер Шефер / Фото: Getty Images

На европейской премьере, которая состоялась в Берлине, девушка появилась в удивительном платье-пазле от Модного дома Schiaparelli. Это наряд из кутюрной коллекции осень-зима 2024 - полностью ручная работа. Каждая часть платья расписана вручную, а затем с помощью крючка собрана вместе.

Также платье украшено небольшими стразами, которые придают ему блеска. Образ Хантер дополнила легкой укладкой, макияжем с нежными розовыми румянами и белыми туфлями-лодочками.

Хантер Шефер / Фото: Getty Images

Как платье создавалось Модный дом Schiaparelli показал в Instagram.

Среди гостей мероприятия также была актриса Рэйчел Зеглер, которая тоже появится в этом фильме. Для мероприятия она надела наряд с красным подолом от Alexander McQueen.

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