Произвел фурор: Джонни Депп приехал в Карловы Вары на кинофестиваль

Актер побывал на двух днях кинофестиваля.

Скандальный американский актер Джонни Депп прилетел в Чехию на Международный кинофестиваль в Карловых Варах, который проходил с 20 по 28 августа. Депп посетил кинофестиваль в предпоследний день, 27 августа, и произвел настоящий фурор, ведь возле красной дорожки собралось огромное количество поклонников.

Актер явно был рад такому вниманию и теплому приему публики, особенно после скандалов связанных с его разводом, и раздал фанатам десятки автографов. В день его визита количество любопытных поклонников было большее, чем за весь период фестиваля.

В Карловы Вары Джонни Депп приехал чтобы презентовать свой новый фильм "Ещё по одной с Шейном Макгоуэном". На красной дорожке он появился в любимом стиле сочетав шейный платок и брутальные аксессуары.

Джонни Депп / Getty Images

Совершенно не переживал он и за свою обувь, ведь появился на красной дорожке в старых поношенных ботинках.

Getty Images

Также он посетил фестиваль и в день закрытия. 28 августа Депп посмотрел премьеру фильма "Минамата". В этот раз не нем была кепка, рубашка и куртка с камуфляжным принтом. На шее у актера был шарф.

Джонни Депп / Getty Images

Джонни Депп / Getty Images

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