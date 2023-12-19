Произвела фурор: 26-летняя Сидни Суини пришла в шелковом бюстгальтере на премьеру фильма

Актриса выглядела сногсшибательно, а ее образ был очень нежным и романтичным.

Молодая и восходящая голливудская звезда - актриса Сидни Суини - прославившаяся ролями в нашумевших сериалах "Эйфория" и "Белый лотос", поразила своим новым эффектным нарядом на презентации фильма "Люблю тебя ненавидеть".

Перед камерами девушка появилась в длинном полупрозрачном платье от бренда Givenchy, которое было выполнено в молочном оттенке.

Платье имело глубокое декольте и открытую спину, спереди у него была драпировка крест-накрест, а спину украшала складка-качеля. Также небольшая драпировка была на бедрах, несколько асимметричных швов на юбке, а ноги открывал разрез выше колен.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Поскольку платье было полностью прозрачным, Сидни под него надела белье в цвет, которое было отчетливо видно - шелковый бюстгальтер и высокие трусы. Завершали гламурный лук: укладка, ювелирные украшения и босоножка на высоких каблуках.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Ранее в Сети уже появился украинский трейлер этой романтической комедии и постер. В наш прокат фильм выйдет 25 января.

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