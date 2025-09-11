ТСН в социальных сетях

Произвела фурор: Фелисити Джонс в огненно-красном платье Prada посетила премьеру

Модный дом создал для звезды платье, от которого перехватывало дух.

Юлия Каранковская
Фелисити Джонс

Фелисити Джонс / © Getty Images

Британская актриса Фелисити Джонс выглядела сногсшибательно, когда появилась на Международном кинофестивале в Торонто. Она посетила премьеру фильма от Netflix «Сны поездов» 9 сентября, в котором сыграла главную роль.

Фелисити вышла на красную дорожку в огненно-красном платье от Модного дома Prada, сшитом на заказ, с чистым, четким силуэтом и безупречным кроем. Цвет был насыщенный, глубокий, и бузусловно приковывал к себе внимание.

Фелисити Джонс / © Getty Images

Фелисити Джонс / © Getty Images

Линия талии, длина юбки, линии плеч и шлейф накидки были тщательно продуманы из-за чего образ получился элегантным и выразительным, и сделала Фелисити главной звездой мероприятия. Также оригинальности и чувственности придавали вырезы по бокам — это однозначно была изюминка платья.

Образ актриса дополнила лаконичной прической-пучком, легким макияжем, а также парой гламурных серег с камнями.

Фелисити Джонс / © Getty Images

Фелисити Джонс / © Getty Images

Надевает Prada Фелисити не впервые, однако со всех ее предыдущих выборов это платье однозначно лучшее. Например, в прошлом году она появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в розовом платье-бюстье от Prada, но тот выход стал полным провало из-за мешковатого фасона и неудачной длины.

Фелисити Джонс на Венецианском кинофестивале в 2024 году / © Getty Images

Фелисити Джонс на Венецианском кинофестивале в 2024 году / © Getty Images

