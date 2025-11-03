Произвела фурор прозрачным платьем: Эмилия Кларк посетила благотворительный вечер в Лондоне

Эмилия Кларк / © Getty Images

Реклама

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, которая сыграла уже культовый персонаж Дейенерис Таргариен, посетила благотворительный вечер Global Gift Gala в Лондоне. Это мероприятие проводится для сбора средства для различных некоммерческих организаций.

39-летняя звезда появилась на красной дорожке в наряде черного цвета от Alexander McQueen. Этот откровенный наряд имел длинный шлейф, тонкие бретельки и глубокое декольте, а в зоне лифа платье было из прозрачного кружева, которое демонстрировало публике грудь актрисы во все красе. Эмилия дополнила наряд лаконичной прической с легкими волнами, серьгами с бусинками и легким макияжем.

Эмилия Кларк / © Getty Images

Напомним, что Эмилия Кларк перенесла два инсульта, что подвигло ее заняться благотворительностью и помогать людям, столкнувшимся с такой же проблемой. Она иногда появляется на подобных мероприятиях, но в свет выходт редко, поэтому ее появления на красных дорожках — это всегда событие.