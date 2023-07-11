Произвела впечатление: дизайнер родом из Черновцов Наталья Феднер вышла на подиум в сине-желтом луке

Во время своего шоу она показала поддержку Украине.

В Майами при поддержке Art Hearts Fashion в отеле Fontainebleau состоялась Неделя пляжной моды, в которой приняла участие американский дизайнер Наталья Феднер.

Эта женщина, которая прославилась своими уникальными "голыми" нарядами, родилась и первые годы жизни провела в Украине - она родом из Черновцов, о чем часто вспоминает в своих многочисленных интервью.

В конце показа коллекции дизайнер вышла на подиум в платье-сетке своего же изготовления. Наряд был полностью создан из тонких металлических цепочек за технологией под названием Stretch Metal. Это необычный "материал" для изделий Наталья разработала лично в 2021 году. Вещи из Stretch Metal принимают форму тела, но при этом могут растягиваться, как ткань, и быть удобными.

Наталья Феднер / Фото: Getty Images

Лук дизайнера состоял из черного боди, поверх которого она надела платье. Также образ она дополнила желто-синим шарфом в цвет флага Украины. Желтыми у нее были еще серьги в ушах, а обула она босоножки на небольших каблуках.

Наталья Феднер / Фото: Getty Images

Отметим, что это не первый раз, когда Наталия выходит на подиум в цветах флага Украины. После полномасштабного вторжения России в Украину она активно поддерживает родину таким способом.

Показ бренда Natalia Fedner в 2022 году / Фото: Getty Images

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