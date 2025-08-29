- Дата публикации
Произвела впечатление: звезда "Уэнздей" Дженна Ортега появилась в необычном платье с дырками
Актриса позировала перед камерами на новом мероприятии в Нью-Йорке.
22-летняя актриса Дженна Ортега в очередной раз поразила публику новым образом, который полностью соответствовал модным предпочтениям ее героини из сериала «Уэнздей». Девушка и ее стилисты опять выбрали готический гламур, но в этот раз Дженна надела серое платье от GapStudio созданное Заком Позеном.
Наряд был длинным, имел глубокое декольте украшенное драпировками и галтером, а также на наряде было много декоративных дырок. Дырки повторялись на юбке, подоле и спине.
Образ Ортеги дополняли дерзкая массивная обувь на просто огромной платформе, которая делала ее значительно выше, ведь девушка на самом деле настоящая Дюймовочка — ее рост 155 сантиметров.
Также актриса надела украшения из серебра и платины, а ее стилисты прибегли к таким бьюти-акцентам как темные глаза, полностью обесцвеченные брови и волосы уложенные в «мокрую» прическу и тонкими прядками.
В таком наряде актриса посетила благотворительный гала-вечер «Wednesday», организованный Netflix и Spotify в ресторане Guastivino’s. Атмосфера мероприятия была соответствующая с с туманом, воронами и тематическими коктейлями. Также гостьей вечера стала Леди Гага, поскольку она снялась во втором сезоне сериала.