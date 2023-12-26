Променял Кайли Дженнер на семью: Тимоти Шаламе провел рождественский день с отцом

27-летний актер Тимоти Шаламе после триумфа очередной экранизации "Дюны" стал невероятно популярным и востребованным, а недавно с ним вышел еще один хитовый фильм - "Вонка", созданный на основе сюжета популярного детского романа, написанного Роальдом Далем в 1964 году. Теперь фанаты не дают прохода молодому дарованию в буквальном смысле.

На Рождество, 25 декабря, актер решил сходить с отцом на баскетбольный матч в Лос-Анджелесе, который проводился между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон Селтикс".

Актера вначале подловили по пути на спортивный матч поклонники и попросили сделать несколько селфи. Одет Тимоти был в бежевые штаны, свободную кофту, белые носки, футболку и кроссовки. Н аголове у него была кепка. Отец актера шел позади него.

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Затем Тимоти и его отец Марк попали в объективы фотографов во время самой игры. Они сидели в первом ряду.

Тимоти Шаламе с отцом / Фото: Getty Images

Напомним, что Тимоти - бойфренд телезвезды Кайли Дженнер, но вместе они на красную дорожку не выходили никогда, хотя и появлялись на одних и тех же мероприятиях.

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