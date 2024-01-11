Промокла до нитки: Николь Кидман попала под дождь во время съемок нового фильма

Совсем скоро мы увидим актрису в новой роли. Пока что известно, что фильм будет рассказывать о служебном романе.
В Нью-Йорке продолжаются съемки триллера под названием Babygirl, режиссером и сценаристом которого стала Халина Рейн. В этой картине Николь Кидман исполнит главную роль - сыграет успешную замужнюю женщину - бизнеследи, у которой роман с мужчиной намного младше ее. Роль мужа героини в фильме воплотит Антонио Бандерас, а любовника - Харрис Дикинсон.
Во время очередной сцены на улице актриса не только попала под прицел папарацци, но и под проливной дождь и-за чего полностью промокла.
На 56-летней актрисе было бежевое пальто с поясом, светлые штаны, а также высокие теплые угги.
Съемки фильма стартовали в Нью-Йорке в декабре прошлого года и во время них актриса уже не раз была замечена в этом самом пальто. Образ стилисты дополняли также балетками и туфлями на каблуках.
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