Промо-тур фильма «Чумовая пятница 2»: Линдсей Лохан в бельевом платье, Джейми Ли Кертис – в красном костюме

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

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Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис в рамках промотура своего нового фильма «Чумовая пятница 2» («Freakier Friday») приняли участие в мероприятии в Лондоне, где отвечали на вопросы о съемках в сиквеле. На ивенте присутствовали также их коллеги из фильма: Чед Майкл Мюррей, София Хаммонс, Джулия Баттерс и Мэнни Хасинто.

© Associated Press

Линдсей выбрала для своего появления лавандовое платье в бельевом стиле на тонких бретельках и с белым кружевом в зоне декольте. Наряд она скомбинировала с украшениями с камнями и черными босоножками на экстремально высоких коричневых платформах.

Джейми была одета во все красное: на ней был костюм с брюками-клеш и шелковая блузка. Обута актриса была в замшевые коричневые туфли-лодочки.

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О фильме:

События разворачиваются спустя годы после того, как Тесс (Джейми Ли Кертис) и Анна (Линдсей Лохан) пережили кризис идентичности. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить дважды.

В украинский прокат лента «Чумовая пятница 2» выйдет 7 августа.