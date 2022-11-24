Пропаганда детского порно и сексуализация тела: бренд Balenciaga попал в очередной скандал

Бренд Balenciaga в последние годы превратился из культового Модного дома в бренд-фрик, который создает вроде бы и концептуальную одежду, но со странным посылом, который понимают не все. Например, бренд предлагает клиентам приобрести скотч со своим логотипом и использовать его в качестве одежды и аксессуара, также выпускал сумки в виде мусорных мешков, делал показ в горах мусора и грязи, а также предлагал купить за огромные деньги "изношенные" кроссовки и сумки-сапоги.

Однако творчество этой марки зашло слишком далеко, ведь среди последних предложенных ими вещей были детские сумки в БДСМ-стиле. Более того, в рекламной компании бренд также снял маленьких детей, держащих ведмедей в гартерах, кожаных ошейниках в майках-сетках и стрингах.

Эта коллекция моментально вызвала скандал, поскольку в рекламной кампании снялись маленькие дети. В соцсетях бренд Balenciaga родители засыпали гневными сообщениями, обвиняя в сексуализации детей и даже оправдании детского порно и педофилии.

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Автором съемки стал именитый фотограф Габриэле Галимберти, известный своими снимками людей разного возраста в окружении вещей, а также Крис Маджио.

После резонанса бренд все удалил из своих соцсетей, но Интернет помнит все, и многие из снимков сохранились. Детально объяснил ситуацию паблик Diet Prada. Согласно скриншотам, которые удалось сохранить авторам издания, видно, что на некоторых из них размещена страница из постановления SCOTUS от 2008 года (Соединенные Штаты против Уильямса), в котором реклама детской порнографии признается федеральным преступлением, незащищенным свободой слова.

Remember when Balenciaga dropped Kanye West for being anti-semitic? Well, here is their new campaign featuring children, teddy bears in bondage and court papers that talk about pedo stuff. Seems like they no longer have the moral high ground #Balenciaga pic.twitter.com/7UQjBIpac3 — Purple Unicorns (@Purple_Unicornz) November 22, 2022

Но также в рекламной кампании, фото с которой были опубликованы несколькими днями ранее, снялась и актриса Изабель Юппер, и снимки с ней включает художественную книгу Майкла Борремиана. В его работах изображены обнаженные дети и взрослые, совершающие акты насилия, включая каннибализм.

Критике также подвергся сертификат в рамке на другом изображении Маджио, которое, по их словам, носит имя Джона Филлипа Фишера, который, согласно местной мичиганской газете, был осужден в 2018 году за растление своей внучки.

Why did Balenciaga give that sorry “apology” KNOWING they know what they’re doing? pic.twitter.com/lxDJWvVYOa — IG: @ Jalisa_Danielle (@JalisaDanielle_) November 23, 2022

Помимо этого всего, люди нашли много символизма в этих работах о чем активно стали писать в Twitter.

#balenciaga are you promoting ped©philia? Kid holding teddy bear dress in sex clothe and lock around its next while grown man poses with a key on his finger. #cancelbalenciaga pic.twitter.com/JdBe5ARZnQ — Loranny Inocencia (@simplory) November 21, 2022

BALENCIAGA should never be forgiven ever.



Their kids campaign has dozens of sick references that are so obvious. So many dark symbolism. Truly unforgivable and criminal.



Balenciagas executives must be held accountable! #balenciaga #BalenciagaGate #BalenciagaGroomers pic.twitter.com/KJ7rTxsqcq — Oli London (@OliLondonTV) November 24, 2022

Вскоре после гнева общества бренд поспешил написать извинения. Они признали, что использование провокационных сумок бренда в виде плюшевых мишек в детской кампании было неуместным.

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

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