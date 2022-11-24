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Пропаганда детского порно и сексуализация тела: бренд Balenciaga попал в очередной скандал

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
3613
Время на прочтение
2 мин
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Пропаганда детского порно и сексуализация тела: бренд Balenciaga попал в очередной скандал

Фото: Balenciaga

Известный бренд оказался в центре скандала.

Бренд Balenciaga в последние годы превратился из культового Модного дома в бренд-фрик, который создает вроде бы и концептуальную одежду, но со странным посылом, который понимают не все. Например, бренд предлагает клиентам приобрести скотч со своим логотипом и использовать его в качестве одежды и аксессуара, также выпускал сумки в виде мусорных мешков, делал показ в горах мусора и грязи, а также предлагал купить за огромные деньги "изношенные" кроссовки и сумки-сапоги.

Однако творчество этой марки зашло слишком далеко, ведь среди последних предложенных ими вещей были детские сумки в БДСМ-стиле. Более того, в рекламной компании бренд также снял маленьких детей, держащих ведмедей в гартерах, кожаных ошейниках в майках-сетках и стрингах.

Эта коллекция моментально вызвала скандал, поскольку в рекламной кампании снялись маленькие дети. В соцсетях бренд Balenciaga родители засыпали гневными сообщениями, обвиняя в сексуализации детей и даже оправдании детского порно и педофилии.

© Balenciaga
Фото: Balenciaga
© Balenciaga
Фото: Balenciaga

Автором съемки стал именитый фотограф Габриэле Галимберти, известный своими снимками людей разного возраста в окружении вещей, а также Крис Маджио.

После резонанса бренд все удалил из своих соцсетей, но Интернет помнит все, и многие из снимков сохранились. Детально объяснил ситуацию паблик Diet Prada. Согласно скриншотам, которые удалось сохранить авторам издания, видно, что на некоторых из них размещена страница из постановления SCOTUS от 2008 года (Соединенные Штаты против Уильямса), в котором реклама детской порнографии признается федеральным преступлением, незащищенным свободой слова.

Но также в рекламной кампании, фото с которой были опубликованы несколькими днями ранее, снялась и актриса Изабель Юппер, и снимки с ней включает художественную книгу Майкла Борремиана. В его работах изображены обнаженные дети и взрослые, совершающие акты насилия, включая каннибализм.

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Критике также подвергся сертификат в рамке на другом изображении Маджио, которое, по их словам, носит имя Джона Филлипа Фишера, который, согласно местной мичиганской газете, был осужден в 2018 году за растление своей внучки.

Помимо этого всего, люди нашли много символизма в этих работах о чем активно стали писать в Twitter.

Вскоре после гнева общества бренд поспешил написать извинения. Они признали, что использование провокационных сумок бренда в виде плюшевых мишек в детской кампании было неуместным.

© Balenciaga
Фото: Balenciaga
© Balenciaga
Фото: Balenciaga

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Дата публикации
Просмотры
3613
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