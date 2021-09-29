Прощается с ролью Бонда: Дэниел Крейг в малиновом смокинге пришел на премьеру 25-го фильма "бондианы"

Прощается с ролью Бонда: Дэниел Крейг в малиновом смокинге пришел на премьеру 25-го фильма "бондианы"

Актер играл роль супершпиона Джеймса Бонда на протяжении 15 лет.

Вчера, 28 сентября, в лондонском Королевском Альберт-Холле состоялась долгождання премьера (которая была отложена на полтора года из-за коронавируса) 25-го фильма "бондианы" – "Не время умирать". Главную роль - агента 007 Джеймса Бонда - сыграл Дэниел Крейг. Это его пятый и последний фильм.

Дэниел Крейг / Associated Press

На красной дорожке Дэниел предстал в элегантном образе. На нем был малиновый бархатный двубортный смокинг с белым платком в нагрудном кармане, который специально для него сшили в одном из самых модных ателье в Лондоне - Anderson & Sheppard.

Дэниел Крейг / Associated Press

Смокинг идеально оттенял красивые голубые глаза Дэниела.

Дэниел Крейг / Associated Press

Свой аутфит актер дополнил белой рубашкой, черной бабочкой, черными брюками и черными туфлями. Также ему сделали стильную укладку. Выглядел Крейг очень обаятельно.

Дэниел Крейг / Associated Press

Дэниел Крейг / Associated Press

Позировал Дэниел также вместе с коллегами по фильму - Леей Сейду, Рами Малеком, Лашаном Линчем и Фиби Уоллер-Бридж, и со съемочной группой.

Дэниел Крейг / Associated Press

Дэниел Крейг / Associated Press

Премьеру также посетили наследник трона – принц Чарльз, и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла, а также его сын - принц Уильям с женой - герцогиней Кембриджской Кэтрин.

Герцогиня Кейти принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Герцогиня Камилла и принц Чарльз на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Дэниел Крейг / Associated Press

К слову, картина "Не время умирать" стала самой дорогой из "бондианы", ее бюджет составил 250 миллионов долларов.

Нового актера на главную роль Джеймса Бонда выберут в 2022 году.

На украинские экраны фильм выходит завтра, 30 сентября.

Читайте также: В голубом платье и с безупречной укладкой: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на лондонской премьере фильма о Бонде

Звезды на премьере Джеймса Бонда "Не время умирать" (15 фото)

Новости мира: в Великобритании состоялась премьера 25 фильма бондианы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку