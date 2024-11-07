Прошлась по пляжу: панамская модель в купальнике продемонстрировала широкие бедра и тонкую талию

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram видео с отдыха. На нем девушка гуляет по пляжу и рассказывает своим подписчикам о любви к своему телу. Она призывает фолловеров не стесняться целлюлита и называет его прекрасным.

Грейси предстала перед камерой в стильном черном купальнике с пикантным декольте и вырезами на талии.

Бон продемонстрировала свои широкие бедра и тонкую талию.

У модели были распущенные волосы, макияж с шоколадной помадой, длинный белый маникюр, золотые серьги в ушах, цепочка на шее и браслет на запястье.

Напомним, Грейс Бон продемонстрировала сексуальный образ в белом прозрачном кэтсьюте с обнаженными плечами и вырезами в зоне декольте, под которым были белые стринги.

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