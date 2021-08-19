Просто богиня: 55-летняя Синди Кроуфорд в купальнике позировала возле бассейна

Американская супермодель поделилась снимком, который сделала во время отдыха.

Синди Кроуфорд просто потрясающе выглядит в слитном купальнике черного цвета на одно плечо от бренда Brigitte стоимостью 205 фунтов стерлингов. Модель запечатлена лежа на краю бассейна, рядом с синими шезлонгами, а на фоне - океан.

"Возле бассейна. Напитываюсь этим...", - так подписала кадр супермодель.

Синди Кроуфорд / Instagram Синди Кроуфорд

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Подписчики знаменитости, конечно, не остались в стороне и прокомментировали ее фотографию: "Совершенно потрясающе!", "Как девочка", "Богиня", "С возрастом вы становитесь все прекраснее", - пишут они.

Синди любит показывать и фотографии из тренажерного зала, демонстрируя, что ее красота и спортивная фигура – это не результат только лишь генетики. Кроуфорд регулярно посещает занятия и следит за тем, чем питается.

Синди Кроуфорд / Associated Press

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Синди Кроуфорд в реальной жизни (14 фото)

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