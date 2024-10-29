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Просто и нежно: Ники Хилтон появилась на церемонии в платье оттенка шампанского

Просто и нежно: Ники Хилтон появилась на церемонии в платье оттенка шампанского

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Наряд подчеркивал ее бронзовый загар.

41-летняя Ники Хилтон - американская светская львица, миллионерша и младшая сестра Пэрис Хилтон - посетила очередное мероприятие в Нью-Йорке. Она появилась на церемонии вручения наград модной премии CDFA.

На этом мероприятии она блистала в платье-бюстье нежного оттенка шампанского. Наряд был от бренда Alice + Olivia из коллекции весна-лето 2025. Дизайн его был лаконичным, платье украшало несколько нежных складок на лифе и юбке, а также высокий разрез, который открывал ногу Ники, демонстрирую ее бронзовый загар и гламурные босоножки с камнями от бренда Aquazzura.

Свой вечерний образ миллионерша дополнила набором украшений с белыми и желтыми бриллиантами, прической с собранными волосами в пучок. Макияж Хилтон сделана яркий и выразительный.

Ники Хилтон / © Associated Press
Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила мама и сестра Ники. Обе выбрали яркие наряды, которые привлекали внимание. Пэрис отдала предпочтение популярном бренду Oscar de la Renta из коллекции весна-лето 2025 - мини-платью с большими вышитыми цветами красного цвета.

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