Просто красотка: Алессандра Амбросио в вечернем аутфите попала под прицел

Просто красотка: Алессандра Амбросио в вечернем аутфите попала под прицел

40-летняя бразильянка Алессандра Амбросио была запечатлена в Лос-Анджелесе фотографами.

Модель направлялась куда-то на мероприятие, поскольку выглядела не так, как обычно выглядит в повседневной жизни. На Алессандре было одето платье с открытыми плечами и массивными рукавами-фонариками, на плече висела маленькая белая сумка на золотом ремешке-цепочке, а обута Алессандра была в прозрачные туфли-мюли на устойчивых и тоже прозрачных каблуках.

Платье было таким длинным, но Амбросио ненароком наступала на его подол. Дневной образ звезда дополнила многими золотыми украшениями на шее, а также золотыми серьгами-кольцами. Волосы девушки были распущены, а на лице был дневной макияж и очки от солнца.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Куда именно в таком наряде направлялась Алессандра Амбросио – не сообщается.

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