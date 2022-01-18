Просто красотка: беременная Олеся Стефанко опубликовала фото топлес

"Мисс Украина Вселенная - 2011" недавно порадовала фолловеров новостью о своей второй беременности.

Теперь Олеся Стефанко делится подробностями того, как протекает ее вторая беременность и есть ли разница с тем, каково это было в первый раз.

На днях Олеся запостила кадр, который сделала сидя в кресле, рукой она придерживала живот, а в подписи написала:

"Провожу прекрасное время перед бессонной ночью✨ Мамы двоих и более, как вы там? Опиши двумя смайликами", - написала Стефанко.

После опубликовала свое фото топлес в черно-белом формате, написав под постом, что ее часто спрашивают, есть ли разница между первой беременностью и второй.

"Да, каждая беременность индивидуальна. Я бы сказала, что моя первая беременность была легче по симптомам. В 1-м триместре моей текущей беременности меня тошнило день и ночь (имбирное пиво и закуски очень помогли). А еще я была такой сонливой, что пришлось спать вместе с Тео (обычно я никогда не сплю днем, после этого сильно отвлекаюсь).

Ну и тяга, совсем другая. С Тео я хотела 3 вещи - картошку, мясо и сметану, а лучше вместе. Слава богу, в украинской/белорусской/русской кухне есть много таких блюд. На этот раз моему организму нужны углеводы. Так сладкого не хотелось с детства", - пишет Стефанко.

Некоторые фолловеры предположили, что, возможно, Олеся просто ожидает девочку. Но модель их опередила, написав: "Некоторые люди говорят, что все эти симптомы беременности зависят от пола ребенка. Вы в это верите?". Были среди подписчиков звезды и те, кто говорил, что две их беременности были разными, а пол детей – одинаковым.

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