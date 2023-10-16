Просто не отвести глаз: модель Playboy в латексном мини-платье похвасталась большой и сексуальной грудью

28-летняя Элизабет Мари Шевалье появилась на улицах Лос-Анджелеса в провокационном луке.

Американскую модель Playboy, звезду Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье подловили папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Девушка, как обычно, выбрала для своего выхода откровенный аутфит.

На ней было розовое латексное мини-платье с откровенным декольте, которое идеально подчеркнуло ее большую сексуальную грудь. А еще розовый цвет подчеркнул красивый загар Шевалье. Шевалье продемонстрировала стройную и соблазнительную фигуру.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: Getty Images

Аутфит блондинка дополнила босоножками на высокой платформе и каблуках и черной сумкой.

Элизабет распустила волосы, сделала насыщенный макияж с накладными пышными ресницами и блестящими розовыми тенями. На шее у нее был бархатный черный чокер с сердечками с камнями. Французский маникюр завершил лук модели.

Читайте также: