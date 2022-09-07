Просто не узнать: Ким Кардашьян в необычном образе спустила джинсы и показала сексуальные ягодицы

Звезда реалити показала в Instagram снимки из нового глянцевого фотосета.

Ким Кардашьян снялась в интересной фотосессии для сентябрьского номера журнала Interview, посвященной американской мечте. Съемки прошли в жанре пин-ап.

Звезда реалити предстала в довольно интересном образе, в котором ее просто не узнать. Ким была с короткими белокурыми волосами и белыми бровями.

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Она примерила джинсовый костюм, белую майку-алкоголичку, футболку с названием журнала, черную кожанку, стринги с американским флагом, топ с надписью USA и красный топ-бюстье.

Позировала Ким на фоне американского флага, на синем фоне и у шкафов.

А на обложке Кардашьян спустила джинсы и продемонстрировала на камеру свои пышные сексуальные ягодицы.

Напомним, Ким снялась в новом кампейне зимней коллекции Balenciaga. Она примеряла голубое платье с открытой спиной и длинным шлейфом.

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