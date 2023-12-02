Просто невероятная: 65-летняя Шерон Стоун появилась в смелом наряде на кинофестивале в арабской стране

Кинофестиваль уже традиционно собирает в своих стенах голливудских, болливудских и арабских звезд со всего мира. Продлится мероприятие десять дней.

65-летняя голливудская актриса Шерон Стоун посетила Международный кинофестиваль на Красном море, который проводится в Джидде, Саудовская Аравия. Во время мероприятия она вышла на красную дорожку и позировала фотографам перед показом фильма HWJN и произвела фурром нарядом.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон появилась в длинном платье-балахоне от бренда Tony Ward. Смелый наряд был выполнен в малиновом цвете, а также имел довольно откровенное декольте с черным топом расшитым пайетками, и открытые плечи.

Верхняя часть платья держалась на тонких бретельках, которые тоже были расшиты пайетками. также у платьфя были широкие рукава..

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила квадратными серьгами в ушах, макияжем и укладкой.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Кстати, в прошлом году она также была среди гостей этого кинофестиваля. Тогда Стоун посетила открытие фестиваля, мероприятие "Женщины в кино", а также дала интервью. На красной дорожке она блистала в бордовом платье с рюшами.

Читайте также:

Стильные выходы Шерон Стоун (15 фото)