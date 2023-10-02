Просто невероятная: Алина Байкова в белом платье с разрезами стала звездой показа Андре Тана в Париже

Украинская звезда – известная модель Алина Байкова – прилетела в Париж, чтобы принять участие в показе новой коллекции бренда дизайнера Андре Тана – RDNT.

Локацией для шоу выбрали знаменитый замок La Maison de l'Amérique Latine в центре Парижа, на бульваре Сен-Жермен, где в свое время также прошли показы коллекций Valentino, Yves Saint Laurent и Dior.

Алина вышла на подиум у двух нарядах. Первый ее лук был в ярко-зеленом цвете и состоял из топа необычного дизайна и обтягивающих штанов-клеш.

Алина Байкова

А вот второй наряд Байковой - это сексуальное белоснежное платье с вырезом на груди и разрезом до бедра, у которого также были длинные рукава и высокая горловина.

Алина Байкова

Это платье произвело настоящий фурор на шоу, ведь Алина закрыла им показ.

Алина Байкова и Андре Тан

Также Байкова вышла в конце шоу к публике вместе с Андре Таном и держала флаг Украины в руках.

Алина Байкова и Андре Тан

Алина Байкова и Андре Тан

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