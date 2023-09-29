Просто невероятная: Амаль Клуни очаровала платьем со шлейфом на церемонии в Нью-Йорке

Ее образ был одним из самых элегантных на этом мероприятии.
В Нью-Йорке состоялась вторая ежегодная церемония супругов Джорджа и Амаль Клуни The Albies. На мероприятии награды вручали активистам и организациям со всего мира за их работу в области медицины, права и журналистики.
На звездной церемонии в этом году также присутствовало много знаменитых друзей пары: актрисы Эмили Блант, Виола Дэвис, Джулианна Мур, Скарлетт Йоханссон, Энн Хэтэуэй, режиссер Грета Гервиг и модельер Донателла Версаче. Но одной из самых элегантных и гламурных на мероприятии все равно была хозяйка вечера Амаль Клуни.
Правозащитница появилась в белоснежном платье от Модного дома Versace декорированного блестящей сеткой со стразами. Также у наряда были широкие бретельки и длинный шлейф.
Образ Амаль дополнила бриллиантовыми украшениями, объемной укладкой и белым сатиновым клатчем.
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