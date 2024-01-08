Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Просто невероятная: Хайди Клум блистала на красной дорожке в гламурном платье с разрезом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
300
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Просто невероятная: Хайди Клум блистала на красной дорожке в гламурном платье с разрезом

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Суперзвезда подчеркнула нарядом свои роскошные длинные ноги.

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась среди гостей на 81-й церемонии вручения премии Золотой глобус. На красную дорожку 50-летняя звезда решила выйти в классике - красном платье.

На этот раз Хайди отдала предпочтение платью от бренда Sophie Couture. У него не было бретелек, а корсетный топ был полностью расшит мелким бисером.

Юбка же платья была из плотного и тяжелого атласа, который ниспадал на пол объемными и роскошными складками превращаясь в шлейф. Также у платья был высокий разрез украшенный драпировкой, которая напоминала розу.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Разрез открывал стройные и загорелые ноги модели и демонстрировал атласные туфли. Вечерний наряд Клум сочетала также с бриллиантовыми украшениями, роскошной прической с локонами и своим любимым длинным красным маникюром.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

На мероприятие она пришла в компании мужа - гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулица.

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press
Хайди Клум и Том Каулиц / Фото: Associated Press

Также среди гостей церемонии были Дженнифер Лопес в розовом платье от Nicole + Felicia, Марго Робби в наряде от Armani Privé, а также роскошная Тейлор Свифт в зеленом сверкающем луке от Gucci.

Читайте также:

Хайди Клум подурачилась с дочерью Лени перед появлением на модном событии

Хайди Клум подурачилась с дочерью Лени перед появлением на модном событии

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
300
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация