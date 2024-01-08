Просто невероятная: Хайди Клум блистала на красной дорожке в гламурном платье с разрезом

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась среди гостей на 81-й церемонии вручения премии Золотой глобус. На красную дорожку 50-летняя звезда решила выйти в классике - красном платье.

На этот раз Хайди отдала предпочтение платью от бренда Sophie Couture. У него не было бретелек, а корсетный топ был полностью расшит мелким бисером.

Юбка же платья была из плотного и тяжелого атласа, который ниспадал на пол объемными и роскошными складками превращаясь в шлейф. Также у платья был высокий разрез украшенный драпировкой, которая напоминала розу.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Разрез открывал стройные и загорелые ноги модели и демонстрировал атласные туфли. Вечерний наряд Клум сочетала также с бриллиантовыми украшениями, роскошной прической с локонами и своим любимым длинным красным маникюром.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

На мероприятие она пришла в компании мужа - гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулица.

Хайди Клум и Том Каулиц / Фото: Associated Press

Также среди гостей церемонии были Дженнифер Лопес в розовом платье от Nicole + Felicia, Марго Робби в наряде от Armani Privé, а также роскошная Тейлор Свифт в зеленом сверкающем луке от Gucci.

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